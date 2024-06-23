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Мексика — Ямайка: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Мексика сыграет с Ямайкой в Кубке Америки 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Луис Чавес (сборная Мексики).
Фото USA Today Sports

Мексика встретится с Ямайкой в групповом этапе Кубке Америки в ночь с 22 на 23 июня. Игра состоится на стадионе «NRG Стадион» в Хьюстоне, штат Техас (США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Мексика — Ямайка можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-сервисе «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались 10 раз. Шесть раз сильнее были мексиканские футболисты, дважды побеждала ямайская сборная и еще два матча завершились вничью.

Кубок Америки. Группа В
23 июн, 04:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Мексика
Ямайка

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Сборная Мексики по футболу
Сборная Ямайки по футболу
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