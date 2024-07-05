Мартинес признан лучшим игроком матча Аргентина — Эквадор

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка Америки — 1:1 (пен. — 4:2). После игры ему вручили памятный трофей.

31-летний вратарь сделал 3 сэйва во время игры, а также отразил два удара в серии пенальти.

Всего за карьеру в матчах за сборную Аргентины в ворота Мартинеса 24 раза били пенальти, из которых только 12 забили: 9 сэйвов, 2 раза соперники били мимо ворот и 1 раз мяч попал в каркас ворот.