Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал драку игроков команды с колумбийскими фанатами после полуфинала Кубка Америки-2024 против Колумбии (0:1).

«Мне показалось, что инцидент закончился спором в центре поля, и когда я увидел это, то отправился в раздевалку. Я думал, что игроки просто пошли благодарить болельщиков за поддержку. Но потом я узнал, что там, к сожалению, были какие-то проблемы», — приводит слова тренера ESPN.

После матча на поле произошла стычка между игроками, которая спровоцировала беспорядки на трибунах. В итоге уругвайские игроки Рональд Араухо и Дарвин Нуньес вступили в драку с колумбийскими болельщиками.