Маркиньюс прокомментировал победу сборной Бразилии над Венесуэлой

Защитник сборной Бразилии Маркиньюс подвел итоги матча Кубка Америки против Венесуэлы (3:0).

«Мы стремимся совершенствоваться в работе на поле. Тите всегда дает всем возможность, мы видим это сегодня и в других играх. Каждый должен быть готов, и наша общая цель всегда должна заключаться в том, чтобы помочь команде. Мы знаем, что стандарты могут раскрыть сложную игру, особенно в таком матче, как этот. Мы знали, что они будут много защищаться, и это усложнило нашу возможность атаковать», — приводит слова Маркиньюса UOL.

В следующем матче Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.