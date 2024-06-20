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Сегодня, 15:59

Маркиньос считает, что Бразилия по определению является фаворитом

Виктория Кравченко
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Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос считает, национальную команду фаворитом стартующего в США Кубка Америки.

«Бразилия всегда является фаворитом. Но доказывать это надо на поле. Сборная Бразилии сразится в групповом турнире Кубке Америки в группе D, она начнет выступления 24 июня с матча с Коста-Рикой, а затем сыграет с Парагваем и Колумбией», — цитирует Маркиньоса derbyderbyderby.it.

Сборная Бразилии сыграет в Кубке Америки в группе D с Коста-Рикой, Парагваем и Колумбией.

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