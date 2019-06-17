Марадона считает, что от престижа сборной Аргентины не осталось ничего

Легендарный аргентинец Диего Марадона прокомментировал поражение сборной Аргентины в матче группового турнира Кубка Америки команде Колумбии (0:2).

– Сейчас даже сборная Тонга сможет обыграть нас, – приводит TyC Sports слова Марадоны. – Есть престиж команды, который мы формировали поколение за поколением. А что от него осталось сейчас? Что для вас значит футболка сборной? Вы оскорбляете ее.

Колумбийцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы В. У аргентинцев ноль очков. Во втором туре состоятся матчи Колумбия – Катар и Аргентина – Парагвай.

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