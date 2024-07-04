Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 13:55

Мансилья ожидает, что Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья надеется, что в финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины сыграет с Бразилией.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. На самом деле, между Бразилией и Аргентиной есть противостояние еще со времен Пеле и Марадоны. Но пока еще и аргентинцам надо играть, и бразильцам надо играть с Уругваем. Это величайшие сборные, надеюсь они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», — приводит слова Мансильи Metaratings.ru.

Сборная Бразилии в четвертьфинале Кубка Америки сыграет с командой Уругвая. Матч пройдет 7 июля в 04.00 по московскому времени. Аргентинцы в четвертьфинальном матче встретятся с Эквадором 5 июля в 04.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФК Оренбург
0
Читайте также
Стюарды избили болельщика во время матча Евро Португалия — Словения
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Назван огромный бюджет на трансферы «Спартака», покупка игрока сборной Турции срывается, уходит еще один любимый футболист Абаскаля
Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Хитрый прием: зачем вузы набирают «мертвые души»
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Эквадор: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости