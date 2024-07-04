Мансилья ожидает, что Аргентина и Бразилия сыграют в финале Кубка Америки

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья надеется, что в финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины сыграет с Бразилией.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. На самом деле, между Бразилией и Аргентиной есть противостояние еще со времен Пеле и Марадоны. Но пока еще и аргентинцам надо играть, и бразильцам надо играть с Уругваем. Это величайшие сборные, надеюсь они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», — приводит слова Мансильи Metaratings.ru.

Сборная Бразилии в четвертьфинале Кубка Америки сыграет с командой Уругвая. Матч пройдет 7 июля в 04.00 по московскому времени. Аргентинцы в четвертьфинальном матче встретятся с Эквадором 5 июля в 04.00 мск.