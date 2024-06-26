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Сегодня, 07:10

Макаллистер — о победе над Чили: «Это был трудный матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер подвел итоги матча группового турнира Кубка Америки против Чили (1:0).

«Это был трудный матч, но мы ушли с победой, это самое главное. Мы всегда подходим к играм со всем, что у нас есть. Сейчас нам нужно отдохнуть и подумать о матче с Перу», — приводит слова Макаллистера пресс-служба сборной Аргентины.

Единственный гол на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
Алексис Макаллистер
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