Макаллистер — о победе над Чили: «Это был трудный матч»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер подвел итоги матча группового турнира Кубка Америки против Чили (1:0).

«Это был трудный матч, но мы ушли с победой, это самое главное. Мы всегда подходим к играм со всем, что у нас есть. Сейчас нам нужно отдохнуть и подумать о матче с Перу», — приводит слова Макаллистера пресс-служба сборной Аргентины.

Единственный гол на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.