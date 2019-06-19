Лионель Скалони: "У Аргентины еще есть время все исправить"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что от командного настроя зависит успех на Кубке Америки. В первом матче аргентинцы проиграли Колумбии (0:2), а в предстоящей игре встретятся с Парагваем.

– Мы говорим о единстве команды, – цитирует AFP Скалони. – Сейчас ключевой момент. У нас еще есть время все исправить на турнире. Все начинается прямо сейчас. Важен командный дух. Необходимо говорить и говорить постоянно. Для меня это принципиальный момент – общение внутри команды. Мы должны делиться всем друг с другом. Сейчас я вижу позитивный настрой.