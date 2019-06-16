Лионель Скалони: "Мы превосходили Колумбию, они забили на контратаке"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони - о матче с Колумбией (0:2) на Кубке Америки.

Argentina coach Lionel Scaloni: "We were good in the first 20 mins then we were till end of first half, we lost the ball a lot. We corrected things in the second half, we were very superior to Colombia then we were at our best they scored on the counterattack." — Richard Martin (@Rich9908) 16 июня 2019 г.

- Мы хорошо сыграли в первые 20 минут, затем до конца первого тайма мы быстро теряли мяч, - цитирует тренера в своем Твиттере журналист Reuters Ричард Мартин. - Во втором тайме мы это исправили. Мы превосходили Колумбию. Мы показывали сою лучшую игру, а они забили на контратаке. Думаю, что состояние поля было плачевным. Это только первая игра. Представьте, что здесь будет после трех матчей.

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