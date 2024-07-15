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Скалони — после победы Аргентины в Кубке Америки: «Не знаю, знаменуем ли мы эпоху, но команда не перестает удивлять»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Скалони.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу команды в Кубке Америки-2024.

15 июля команда Скалони одержала победу над Колумбией в финале турнира. Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

«Я не знаю, знаменуем ли мы эпоху, но команда не перестает удивлять. Она встает на ноги перед лицом трудностей. Мы не провели хороший первый тайм, но стали лучше во втором и заслуживали победу. А после, в дополнитльное время, команда всегда прибавляет.

Приятно смотреть, как они играют, я бесконечно благодарен команде. На скамейке мы сказали — у Лаутаро Мартинеса будет шанс, и он его получил», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки и стала рекордсменом турнира, обойдя Уругвай, на счету которого 15 трофеев. Третьей идет Бразилия (9).

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Лионель Скалони
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