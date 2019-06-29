Лионель Скалони: "Бразилия - серьезный соперник, но Аргентина настроена провести хороший матч"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Венесуэлой в 1/4 финала Кубка Америки (2:0). В полуфинале аргентинцы встретятся с хозяевами турнира - сборной Бразилии.

- Мы хотели навязать им нашу игру с самого начала, - цитирует официальный Твиттер сборной Аргентины Скалони. - Бразилия - серьезный соперник, но мы настроены провести хороший матч. Мы пытаемся построить что-то на будущее, а не только смотреть в настоящее.

Мы довольны нашей работой, потому что видим прогресс футболистов сборной.