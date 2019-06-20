Лионель Скалони: "Аргентина должна побеждать Катар"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ничью с Парагваем на Кубке Америки-2019 (1:1). После двух туров аргентинцы занимают последнее место в группе с 1 очком. Победа над Катаром в последнем туре не гарантирует им выход в плей-офф.

- Решение в том, что Аргентина должна побеждать Катар. Нам повезло, что мы еще имеем шансы, - цитирует Sportstar Скалони. - Мы должны больше играть как во втором тайме, но быть более сбалансированными и управлять игрой.

Не знаю, был ли лучшим состав с Месси, Агуэро и Мартинесом, но без сомнения, это был самый опасный состав.