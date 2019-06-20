Лионель Месси: "Не выйти из группы на Кубке Америки стало бы безумием"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, забивший единственный гол команды в матче с Парагваем (1:1), отметил, что необходимо побеждать в следующей встрече с Катаром.

Аргентина может не выйти из группы на Кубке Америки – у команды только 1 очко и она идет последней.

– Не выйти из группы стало бы безумием, – цитирует Месси TNT Sports. – Нужно стараться улучшить игру, хотя на это почти нет времени. Нужно побеждать в следующем матчем, если хотим выйти из группы. Нужно сделать все возможное. За нас очень переживали в прошедешм матче, мы должны были побеждать.