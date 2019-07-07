Лионель Месси: "Не хочу быть частью коррупции. Все организовано для победы Бразилии"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси – о матче за третье место на Кубке Америки с командой Чили (2:1). Он предполагает, что его удаление не было случайным.

– Возможно, была поставлена задача удалить меня из-за того, что я говорил, – цитирует аргентинца TyC Sports. – Я не пошел на церемонию награждения по многим причинам. Не хочу быть частью этой коррупции. Все организовано так, чтобы победила Бразилия. Надеюсь, сборная Перу сумеет побороться в финале. К сожалению, я вижу, что все сделано для победы Бразилии. Надеюсь, в финале судьи и ВАР не будут иметь к этому отношение.

На 37-й минуте Месси был удален вместе с чилийцем Гари Меделем. Матч Бразилия – Перу начнется в 23.00 по московскому времени.

Месси удален после потасовки в игре Аргентины с Чили на Кубке Америки. Такого вы еще не видели