Месси: «Всегда есть страх усугубить травму, но я был готов к игре с Эквадором»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей травме, которая его беспокоит во время Кубка Америки.

«В течение недели я пытался избавиться от дискомфорта и боли. Тренировался понемногу, на последних занятиях чувствовал себя лучше. Конечно, в таких ситуациях всегда есть некоторый психологический страх усугубить травму, но мышечного дискомфорта уже не было. Скалони спросил, готов ли я играть. Я сказал, что да», — цитирует Месси TyC Sports.

37-летний аргентинец, получивший травму правого подколенного сухожилия в матче против Чили, не сыграл в заключительной игре групповой стадии против Перу.

В матче 1/4 финала Кубка Америки против Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) Месси провел на поле 90 минут.