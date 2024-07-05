Месси о серии пенальти в матче с Эквадором: «Мартинес становится великим»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о серии пенальти в матче с Эквадором (1:1, 4:2 по пенальти).

Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес отразил два удара.

«Я знаю, что Дибу (Эмилиано Мартинес. — Прим. «СЭ») всегда нравятся такие моменты. Он становится великим. Мы очень сильно верили в него. Перед игрой я думал, что если дело дойдет до пенальти, то мы будем спокойны, потому что у нас есть преимущество», — сказал Месси после игры.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.