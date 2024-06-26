Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 08:38

Месси о травме в матче с Чили: «Почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче Кубка Америки-2024 против Чили.

В первом тайме он почувствовал дискомфорт после столкновения с хавбеком чилийцев Габриэлем Суасо. Медицинский штаб провел осмотр правой ноги Месси прежде, чем он вернулся на поле.

«В начале игры я почувствовал некоторый дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Было плотно — не так свободно, как должно быть. Я смог закончить игру. Посмотрим», — цитирует Месси The Athletic.

Форвард «Интер Майами» провел на поле все 90 минут. Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
0
Читайте также
Словенец Облак и сербка Данилович встречаются с 2023 года
В Германии произошло столкновение сербских фанатов с полицией
В Пентагоне исключили преднамеренность ракетного удара по пляжу в Севастополе
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Time сравнил саммит в Швейцарии с кучей навоза на фоне пасторального пейзажа
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Чили на Кубке Америки

Скалони — о травме Месси: «Не говорил с ним, но все видели его спринт на 50 метров»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости