Месси о победе над Канадой: «Понимали, что матч получится сложным»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой (2:0) в матче открытия Кубка Америки-2024.

«Мы понимали, что матч получится сложным, будет много борьбы. В первом тайме нам не хватало свободного пространства. К счастью, мы сумели забить сразу после перерыва, но даже после этого нам было сложно», — цитирует аргентинца Fox Sports Argentina.

В следующем матче Кубка Америки Аргентина встретится с Чили 26 июня.