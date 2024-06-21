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Сегодня, 08:17

Месси о победе над Канадой: «Понимали, что матч получится сложным»

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой (2:0) в матче открытия Кубка Америки-2024.

«Мы понимали, что матч получится сложным, будет много борьбы. В первом тайме нам не хватало свободного пространства. К счастью, мы сумели забить сразу после перерыва, но даже после этого нам было сложно», — цитирует аргентинца Fox Sports Argentina.

В следующем матче Кубка Америки Аргентина встретится с Чили 26 июня.

Лионель Месси
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