Линекер считает удаление Месси незаслуженным

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - об удалении нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1).

- То, что это был Месси, привлекло мое внимание. Но это не влияет на мое мнение, - написал англичанин в Twitter. - Там просто не было красной карточки. Желтая карточка была бы достаточным наказанием.

На 37-й минуте красные карточки получили Месси и чилиец Гари Медель.

Скандальное удаление Месси. Зачем нужен такой ВАР?