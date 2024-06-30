Лаутаро Мартинес прокомментировал свой дубль за сборную Аргентину в матче с Перу

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес отреагировал на победу над Перу (2:0) в 3-м круге группового турнира Кубка Америки-2024. В этой встрече футболист оформил дубль.

«Очень рад, что работаю на команду. Первый тайм дался нам нелегко, но мы провели его спокойно. Празднуя гол, я обнял Лео. Он много дня нас значит», — цитирует Лаутаро пресс-служба сборной.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Месси впервые за 8 лет не попал в основу команды на матч крупного турнира.

Таким образом, из группы А с первого места в плей-офф вышла Аргентина (9 очков), а со второго — Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.