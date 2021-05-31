Кубок Америки перенесен из Аргентины в Бразилию

Бразилия примет Кубок Америки-2021, сообщает официальный Twitter Южноамериканской конфедерации футбола. (КОНМЕБОЛ) 31 мая. В этот же день стало известно, что турнир был перенесен из Аргентины из-за ситуации с коронавирусом.

В КОНМЕБОЛ поблагодарили Конфедерацию футбола Бразилии и президента страны Жаира Болсонару за согласие принять турнир.

Турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.

В Бразилии матчи внутренних турниров на данный момент проходят без зрителей из-за пандемии.