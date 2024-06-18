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Сегодня, 16:50

Кубок Америки 2024: все сборные и состав групп турнира

На Кубке Америки-2024 в США сыграют 16 сборных
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Болельщики сборной Аргентины в США.
Болельщики сборной Аргентины в США.
Фото Reuters

Кубок Америки-2024 по футболу пройдет с 21 июня по 15 июля 2024 года. На турнире в США выступят 16 национальных команд: десять из конфедерации КОНМЕБОЛ, а еще шесть — из КОНКАКАФ. «СЭ» публикует информацию о составе групп Копа Америка 2024.

Следить за ключевыми событиями матчей Кубка Америки-2024 можно с помощью матч-центра «СЭ».

Все сборные и состав групп Кубка Америки-2024

  • Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада.
  • Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
  • Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
  • Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Групповой турнир Кубка Америки 2024 завершится 3 июля. Полностью расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря соревнований в США на сайте «СЭ».

Ознакомиться подробнее с основной информацией о Кубке Америки-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».

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