Кубок Америки 2024: где смотреть трансляции матчей турнира в России
Кубок Америки 2024 состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России. Онлайн-кинотеатр будет транслировать все матчи турнира как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.
Как сообщили в пресс-службе Okko, онлайн-кинотеатр покажет все матчи турнира, который пройдет в США с 21 июня по 5 июля. У зрителей будет возможность смотреть игры как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.
Кубок Америки проводится под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Данный турнир официально впервые прошел в 1916 году. Первенство между национальными командами Южной Америки является старейшим из существующих международных континентальных соревнований.
Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии
Основная информация о Кубке Америки-2024 доступна в материале на сайте «СЭ».