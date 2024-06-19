Кубок Америки 2024: где смотреть трансляции матчей турнира в России

Кубок Америки 2024 состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Игры под эгидой КОНМЕБОЛ будут проходить ночью по московскому времени.

Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России. Онлайн-кинотеатр будет транслировать все матчи турнира как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Как сообщили в пресс-службе Okko, онлайн-кинотеатр покажет все матчи турнира, который пройдет в США с 21 июня по 5 июля. У зрителей будет возможность смотреть игры как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.