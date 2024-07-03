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Сегодня, 23:00

Кубок Америки 2024: где смотреть трансляции матчей 1/4 финала — расписание игр

Все матчи плей-офф Кубка Америки-2024 покажет Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Все матчи Кубка Америки-2024 по футболу показывают по подписке в видеосервисе Okko. 5, 6 и 7 июля пройдут встречи четвертьфинала турнира в США. «СЭ» публикует информацию о трансляциях противостояний 1/4 финала Копа Америка-2024. Время начала — московское.

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Кубка Америки-2024

  • 5 июля. 04:00. Аргентина — Эквадор на Окко
  • 6 июля. 04:00. Венесуэла — Канада на Окко
  • 7 июля. 01:00. Колумбия — Панама на Окко
  • 7 июля. 04:00. Уругвай — Бразилия на Окко

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел на Кубке Америки-2024 два матча и сделал одну результативную передачу.

Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии.

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