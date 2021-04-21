Кубок Америки-2020 пройдет без зрителей

Президент Колумбии Иван Дуке 20 апреля во время встречи с журналистами сообщил, что матчи Кубка Америки-2020 пройдут без зрителей.

«Этот турнир пройдет без зрителей. Мы уже написали соответствующее письмо в Южноамериканскую конфедерацию футбола», — цитирует Дуке Marca.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.