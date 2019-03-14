Кубок Америки-2020 не состоится в России, турнир примут Колумбия и Аргентина

Аргентина и Колумбия были выбраны для совместного проведения Кубка Америки в 2020 году несмотря на то, что столицы стран расположены на расстоянии более шести часов на самолете. В среду руководство южноамериканского футбола приняло решение провести турнир на собственном континенте, несмотря на предложения из других стран.

По информации AP, в США, Китае, России, Австралии и Катаре были заинтересованы в проведении Кубка Америки-2020. Тем не менее, КОНМЕБОЛ готов рассмотреть такие варианты для турнира 2024 года.