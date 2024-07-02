Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 11:47

Пулишич отреагировал на отказ судьи в рукопожатии после матча Кубка Америки

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал отказ перуанского арбитра Кевина Ортеги от рукопожатия после игры с Уругваем (0:1) в групповом турнире Кубка Америки.

«Не хочу много говорить о судье. Меня это [отказ от рукопожатия] определенно раздражает. С этим у меня ассоциируется весь турнир», — сказал Пулишич после игры.

США вылетели из домашнего Кубка Америки, заняв третье место в группе после Панами и Уругвая.

Кристиан Пулишич
Футбол
Сборная США по футболу
5
0
Читайте также
Соболенко и Александрова снялись с Уимблдона в первый день турнира
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья отказался пожать руку Пулишичу после матча Кубка Америки

США — Уругвай: видеообзор матча Кубка Америки

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости