Пулишич отреагировал на отказ судьи в рукопожатии после матча Кубка Америки

Капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал отказ перуанского арбитра Кевина Ортеги от рукопожатия после игры с Уругваем (0:1) в групповом турнире Кубка Америки.

«Не хочу много говорить о судье. Меня это [отказ от рукопожатия] определенно раздражает. С этим у меня ассоциируется весь турнир», — сказал Пулишич после игры.

США вылетели из домашнего Кубка Америки, заняв третье место в группе после Панами и Уругвая.