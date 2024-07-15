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«Краснодар» поздравил Кордобу и Кастаньо с серебром Кубка Америки-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» поздравил игроков команды Джона Кордобу и Кевина Кастаньо с серебряными медалями сборной Колумбии в Кубке Америки-2024.

15 июля Колумбия уступила Аргентине (0:1, д.в.) в финале Кубка Америки-2024.

«Поздравляем Джона и Кевина с завоеванием медалей главного турнира американского континента и после заслуженного отпуска ждем ребят домой!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «быков».

31-летний Кордоба забил два мяча и сделал две голевые передачи в шести матчах на турнире. 23-летний Кастаньо провел 4 игры.

Источник: ФК «Краснодар»
Джон Кордоба
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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