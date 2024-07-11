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Сегодня, 08:45

КОНМЕБОЛ выступила с заявлением после драки игроков сборной Уругвая с колумбийскими фанатами

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в социальных сетях выступила с заявлением после массовой потасовки с участием игроков сборной Уругвая и колумбийских фанатов.

В полуфинале Кубка Америки-2024 Колумбия с минимальным счетом 1:0 обыграла Уругвай. После окончания встречи произошла стычка между игроками, которая спровоцировала беспорядки на трибунах. В итоге уругвайские футболисты Рональд Араухо и Дарвин Нуньес вступили в драку с колумбийскими болельщиками.

«КОНМЕБОЛ решительно осуждает любые акты насилия, затрагивающие футбол. Наша работа основана на убеждении, что футбол связывает и объединяет нас своими положительными ценностями. Нет места нетерпимости и насилию как на поле, так и за его пределами», — сказано в заявлении.

В финале Кубка Америки Колумбия сыграет со сборной Аргентины 15 июля. Днем ранее Уругвай встретится с Канадой в матче за бронзу турнира.

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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