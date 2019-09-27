КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организацию в коррупции во время Кубка Америки — 2019, сообщает Mundo Deportivo.

Ассоциация футбола Аргентины просила сократить наказание Месси с трех до двух месяцев, но получила отказ. Лионель не поможет национальной команде в первом матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

После проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра и КОНМЕБОЛ, который не воспользовался ВАР для просмотра спорных моментов в штрафной площади бразильцев.