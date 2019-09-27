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КОНМЕБОЛ оставила в силе дисквалификацию Месси

03:32
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Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организацию в коррупции во время Кубка Америки — 2019, сообщает Mundo Deportivo.

Ассоциация футбола Аргентины просила сократить наказание Месси с трех до двух месяцев, но получила отказ. Лионель не поможет национальной команде в первом матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

После проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра и КОНМЕБОЛ, который не воспользовался ВАР для просмотра спорных моментов в штрафной площади бразильцев.

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