Конфедерация футбола Бразилии поддержала Неймара, обвиняемого в изнасиловании

Конфедерация футбола Бразилии выступила с заявлением по поводу обвинений в изнасиловании в адрес нападающего Неймара. Девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Позже в СМИ появилась информация, что она изменила свои показания.

"Мы полностью уверены в Неймаре. Мы поддерживаем его и постоянно следим за ситуаций. Для него, нашей организации и сборной важно, чтобы ситуация прояснилась как можно скорее", - говорится в заявлении.

Неймар плакал во время разговора с главным тренером сборной Бразилии об обвинении в изнасиловании //

СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе //

СМИ: Неймару грозит до 5 лет тюрьмы