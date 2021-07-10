Колумбия вырвала победу у Перу в матче за 3-е место Кубка Америки
Сборная Колумбии заняла 3-е место на Кубке Америки-2021. Колумбийцы переиграли Перу (3:2).
В конце первого тайма перуанцы вышли вперед благодаря голу Йосимара Йотуна. После перерыва Хуан Куадрадо сравнял счет. На 66-й минуте Луиш Диас забил второй гол колумбийцев, но Джонатан Лападула сумел вернуть равновесие. На 4-й добавленной минуте все тот же Диас оформил дубль и принес своей сборной победу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю