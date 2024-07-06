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Колумбия — Панама: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Колумбия сыграет с Панамой в матче 1/4 финала Кубка Америки на 7 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сборная Колумбии.
Фото USA Today Sports

Колумбия сыграет с Панамой в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 6 на 7 июля. Игра пройдет на стадионе «Стейт Фарм» в Глендейле (штат Аризона, США) и начнется в 01.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Колумбия — Панама можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

На групповом этапе колумбийская сборная набрала семь очков и возглавила квартет D. Команда из Панамы с шестью баллами расположились на второй строчке группы С.

Кубок Америки. 1/4 финала
07 июл, 01:00. State Farm Stadium (Глендейл)
Колумбия
Панама

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Панамы по футболу
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