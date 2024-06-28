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28 июня, 23:30

Колумбия — Коста-Рика: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Колумбия — Коста-Рика пройдет 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Коста-Рики Манфред Угальде.
Манфред Угальде (слева).
Фото AFP

В ночь с 28 на 29 июня сборные Колумбии и Коста-Рики сыграют в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу в США. Встреча начнется в 01.00 по московскому времени. Она пройдет на арене «Стейт Фарм» в Глендейле (штат Аризона).

Смотреть трансляцию игры Колумбия — Коста-Рика можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 00.00 мск. Игру прокомментирует Николай Саприн. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Копа Америка.

Сборная Коста-Рики с одним набранным баллом идет на третьей строчке в турнирной таблице группы D Кубка Америки-2024. Колумбия — первая в квартете с тремя очками.

За Коста-Рику на турнире в США один матч с Бразилией (0:0) провел форвард «Спартака» Манфред Угальде. У 22-летнего футболиста пока нет результативных действий на Кубке Америки.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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