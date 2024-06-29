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Гол Кордобы помог Колумбии разгромить Коста-Рику на Кубке Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Диас против Джейланда Митчелла в матче Колумбия — Коста-Рика 29 июня.
Фото USA Today Sports

Сборная Колумбии выиграла у команды Коста-Рики в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 3:0.

Нападающий Луис Диас на 31-й минуте с пенальти открыл счет. После перерыва Давинсон Санчес удвоил преимущество колумбийцев, а форвард «Краснодара» Джон Кордоба довел счет до крупного.

Костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде отыграл первый тайм и получил желтую карточку.

Сборная Колумбии набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Костариканцы идут на 3-й строчке — 1 очко.

Кубок Америки. Группа D
29 июн, 01:00. State Farm Stadium (Глендейл)
Колумбия
3:0
Коста-Рика
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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