Гол Кордобы помог Колумбии разгромить Коста-Рику на Кубке Америки-2024

Сборная Колумбии выиграла у команды Коста-Рики в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 3:0.

Нападающий Луис Диас на 31-й минуте с пенальти открыл счет. После перерыва Давинсон Санчес удвоил преимущество колумбийцев, а форвард «Краснодара» Джон Кордоба довел счет до крупного.

Костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде отыграл первый тайм и получил желтую карточку.

Сборная Колумбии набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Костариканцы идут на 3-й строчке — 1 очко.