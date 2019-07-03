Каземиру поблагодарил форвардов сборной Бразилии за победу над Аргентиной

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру подвел итоги победного для его команды полуфинала Кубка Америки против Аргентины (2:0).

– Мы знали, что будет тяжело, ведь у соперника классная команда, – цитирует Reuters Каземиру. – Все решили детали. Понимали, что игра получится скандальной, что будут провокации и затяжки времени. Стоит поблагодарить наших форвардов за отличную работу. Если у них есть шанс – они забивают.

В финале бразильцы сыграют с победителем пары Чили – Перу.

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