Каземиру о победе над Венесуэлой: «Мы столкнулись с командой, которая пришла с четкой целью защищаться»

Капитан сборной Бразилии Каземиру подвел итоги матча Кубка Америки против Венесуэлы (3:0).

«Наша команда заслуживает поздравлений. Мы столкнулись с командой, которая пришла с четкой целью защищаться, и они сильно затянули игру. Будь то товарищеский матч, Кубок Америки, квалификация или чемпионат мира, вы должны играть на победу, потому что спрос с нам очень высокий. Независимо от результата, мы всегда хотим побеждать, и мы всегда будет стремиться к победе», — приводит слова Каземиру UOL.

В следующем матче Кубка Америки Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.