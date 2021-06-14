Каземиру о победе над Венесуэлой: «Мы столкнулись с командой, которая пришла с четкой целью защищаться»
06:40
Капитан сборной Бразилии Каземиру подвел итоги матча Кубка Америки против Венесуэлы (3:0).
«Наша команда заслуживает поздравлений. Мы столкнулись с командой, которая пришла с четкой целью защищаться, и они сильно затянули игру. Будь то товарищеский матч, Кубок Америки, квалификация или чемпионат мира, вы должны играть на победу, потому что спрос с нам очень высокий. Независимо от результата, мы всегда хотим побеждать, и мы всегда будет стремиться к победе», — приводит слова Каземиру UOL.
В следующем матче Кубка Америки Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.
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