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Сегодня, 18:24

Кассьерра надеется, что Колумбия выиграет Кубок Америки

Виктория Кравченко
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, чего ждет о Кубке Америки.

«Конечно, я слежу за Кубком Америки. Не всегда получается смотреть все матчи, так как в России они очень поздно идут, но я стараюсь смотреть матчи Колумбии. У нас прекрасная и очень сильная команда. Надеюсь, она выиграет турнир», — цитирует Кассьерру Metaratings.ru.

Турнир проходит с 20 июня по 14 июля. Сборная Колумбии в четвертьфинале турнира сыграет против Панамы. Эта игра пройдет 7 июля.

Источник: https://metaratings.ru/news/kasserra-nadeyus-chto-kolumbiya-vyigraet-kubok-ameriki-379229/
Матео Кассьерра
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