Кассьерра надеется, что Колумбия выиграет Кубок Америки

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, чего ждет о Кубке Америки.

«Конечно, я слежу за Кубком Америки. Не всегда получается смотреть все матчи, так как в России они очень поздно идут, но я стараюсь смотреть матчи Колумбии. У нас прекрасная и очень сильная команда. Надеюсь, она выиграет турнир», — цитирует Кассьерру Metaratings.ru.

Турнир проходит с 20 июня по 14 июля. Сборная Колумбии в четвертьфинале турнира сыграет против Панамы. Эта игра пройдет 7 июля.