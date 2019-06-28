Карлуш Кейруш: "Колумбии нечего терять в игре с Чили"

Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш отметил, что его команда не будет расслабляться в четвертьфинальной игре Кубка Америки с Чили. По его словам, колумбийцы осознают силу соперника.

– Сборная Чили – действующий чемпион, а нам нечего терять, у нас есть прекрасная возможность добиться успеха, – цитирует A Bola Кейруша. – Я знаю, что мои игроки проявят характер. Они очень сосредоточены, потому что не рассчитывают на легкую прогулку. Мы должны понимать, что получим либо все, либо ничего. Рад, что у нас все в строю, мы подходим к игре без особых проблем.