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Капитан сборной Венесуэлы о поражении от Бразилии: «Мы встретились с лучшей командой Америки»

07:48
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Капитан сборной Венесуэлы Фернандо Аристегьета подвел итоги матча Кубка Америки против Бразилии (0:3).

Ранее сообщалось, что в составе венесуэльцев зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом.

«Мы встретились с лучшей командой Америки. Думая обо всех проблемах, которые у нас были, мы сыграли правильно, пытались держать мяч и высоко защищались, насколько это было возможно. Мы играли с очень сильной командой. Надо поднять голову и продолжить наш путь», — приводит слова Аристегьеты UOL.

В следующем матче Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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