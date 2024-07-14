Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 05:06

Сборная Уругвая по пенальти победила Канаду и выиграла бронзу Кубка Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уругвай победил Канаду в матче за 3-е место.
Фото USA Today Sports

Сборная Уругвая обыграла команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки — 2:2, пенальти — 4:3. Встреча прошла на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадец Исмаэль Коне сравнял счет. На 23-й минуте гол форварда сборной Уругвая Факундо Пеллистри не был засчитан из-за положения вне игры.

Во втором тайме за Канаду забил нападающий Жонатан Давид (80-я минута), а за Уругвая — Луис Суарес (90+2-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты уругвайской сборной — 4:3.

Уругвай в восьмой раз выиграл бронзовые медали Кубка Америки. Сборная Канады впервые принимала участие в этом турнире.

Кубок Америки. Матч за 3-е место
14 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Канада
5:6
Уругвай
Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Уругвая по футболу
1
Читайте также
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера двукратной чемпионки UFC
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Ямалю исполнилось 17 лет, звезда фильмов для взрослых обещает ему «лучшую ночь», британцам сулят госнаграды. Что происходит перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси — о своем будущем в сборной Аргентины: «Я не загадываю наперед»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости