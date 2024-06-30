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Сегодня, 01:20

Канада — Чили: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки Канада — Чили пройдет 30 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Чили.
Фото AFP

Матч 3-го тура группы А между сборными Канады и Чили пройдет в ночь на воскресенье, 30 июня. Игра пройдет на стадионе в Орландо (США). Начало — в 3:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Кубка Америки Канада — Чили будет доступна для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния команд с помощью матч-центра «СЭ».

В первых двух турах группового этапа Кубка Америки Канада проиграла Аргентине (0:2) и победила Перу (1:0), Чили сыграли вничью с перуанцами (0:0) и уступили аргентинцам (0:1).

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Чили по футболу
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