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Сегодня, 05:00

Канада сыграла вничью с Чили и вышла в плей-офф Кубка Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Чили Бен Бреретон Диас (№2) и защитник сборной Канады Ричи Ларея (№22).
Фото USA Today Sports

Сборная Канада сыграла вничью с Чили в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 0:0. Встреча прошла в Орландо.

На 27-й минуте матча полузащитник Чили Габриэль Суасо получил вторую желтую карточку и оставил свою сборную в меньшинстве.

В параллельном матче Аргентина победла Перу со счетом 2:0.

Таким образом, Канада (4 очка) вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе А. Аргентина (9 очков) стала первой. Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

Кубок Америки. Группа А
30 июн, 03:00. Exploria Stadium (Орландо)
Канада
0:0
Чили
Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Чили по футболу
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