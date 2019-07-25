Источник: Месси грозит дисквалификация до полугода

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от матчей за национальную команду сроком от двух до шести месяцев, утверждает TyC Sports. 32-летний аргентинец может быть наказан таким образом за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) во время Кубка Америки. Решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, после матча с Чили он не явился на награждение, резко раскритиковав судей, работу ВАР и прямо обвинив чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции. В аргентинских СМИ появилась информация, что эти слова Лео стали предметом отдельного разбирательства, выводы по которому дисциплинарный комитет южноамериканской конфедерации еще не сделал.

Месси наказали только за удаление. Но самая жесть еще впереди