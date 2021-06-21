Игроки сборной Чили будут наказаны за нарушение антиковидных правил во время Кубка Америки

Федерация футбола Чили сообщила о наказании игроков команды за нарушение антиковидных правил Кубка Америки.

«Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение «пузыря» делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации, и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус 19 июня», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее появилась информация, что Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан пригласили в Gran Hotel Odara проституток, нарушив санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22 июня чилийцы встретятся с Уругваем, а 25-го — с Парагваем.