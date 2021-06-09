Игроки сборной Бразилии согласились принять участие в Кубке Америки

Игроки сборной Бразилии опубликовали манифест, в котором осудили проведение Кубка Америки. Тем не менее, бразильцы намерены принять участие в турнире.

«Когда рождается бразилец, рождается фанат. И для более чем 200 миллионов болельщиков мы написали это письмо, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки. Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние факты заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.

Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ и в социальных сетях. Мы также выступаем, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку исторического пятикратного чемпиона мира. Мы против организации Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от бразильской сборной", — говорится в манифесте игроков сборной Бразилии.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.