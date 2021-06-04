Игроки сборной Бразилии не хотят играть в Кубке Америки
07:36
Сборная Бразилии может пропустить Кубок Америки-2021. Как сообщает Radio Ga?cha, сегодняшняя тренировка бразильской команды в Бейра-Рио задержали начало занятия, чтобы добиться встречи с руководством.
Отмечается, что футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы, не хотят участвовать в Кубке Америки-2021.
Напомним, турнир среди сборных стран Южной Америки изначально должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Колумбию лишили права принимать матчи Кубка Америки после полученного доклада Госдепартамента США, в котором указано о невозможности проведения в стране турнира из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Власти Колумбии просили перенести турнир на более поздний срок, но получили отказ.
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