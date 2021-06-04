Игроки сборной Бразилии не хотят играть в Кубке Америки

Сборная Бразилии может пропустить Кубок Америки-2021. Как сообщает Radio Ga?cha, сегодняшняя тренировка бразильской команды в Бейра-Рио задержали начало занятия, чтобы добиться встречи с руководством.

Отмечается, что футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы, не хотят участвовать в Кубке Америки-2021.