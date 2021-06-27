Игроки сборной Аргентины сдали отрицательные тесты на коронавирус

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Аргентины прошли очередное ПЦР-тестирование, сообщает официальный Twitter клуба.

Все представители национальной команды получили отрицательный результат.

Аргентина после трех матчей Кубка Америки занимает первое место в группе A, имея в активе 7 очков. Следующий матч аргентинцы проведут 29 июня против Боливии.