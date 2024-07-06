Хавбек сборной Аргентины Де Пауль восхитился тренировками Месси

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал, что думает о нападающем команды Лионеле Месси.

Вчера, 5 июля, аргентинцы обыграли сборную Эквадова в четвертьфинале Кубка Америки (1:1, пенальти — 4:2).

«Лео приносит огромную жертву на этом Копа Америка, чтобы играть с нами. Я видел, сколько он тренеруется, чтобы восстановиться и быть с нами. Месси для нас как старший брат», — цитирует Де Пауля Mundo Deportivo.

На турнире Месси сыграл три матча и отдал одну голевую передачу.