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Сегодня, 07:25

Хавбек сборной Аргентины Де Пауль восхитился тренировками Месси

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль рассказал, что думает о нападающем команды Лионеле Месси.

Вчера, 5 июля, аргентинцы обыграли сборную Эквадова в четвертьфинале Кубка Америки (1:1, пенальти — 4:2).

«Лео приносит огромную жертву на этом Копа Америка, чтобы играть с нами. Я видел, сколько он тренеруется, чтобы восстановиться и быть с нами. Месси для нас как старший брат», — цитирует Де Пауля Mundo Deportivo.

На турнире Месси сыграл три матча и отдал одну голевую передачу.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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